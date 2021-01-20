В Самаре в отношении сотрудника исправительной колонии №10 заведено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Как выяснилось, 19 марта 2020 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области получил от заключенного 15 тысяч рублей за незаконную передачу в камеру мобильного телефона.- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные мероприятия на выявление всех обстоятельств происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД совместно с ОСБ УФСИН России по Самарской области.