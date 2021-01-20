Самарский иммунолог рассказал, зачем делать ПЦР-тест на коронавирус перед прививкой от COVID-19. Как объяснил журналисту «КП-Самара» рассказал заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Александр Жестков, все дело в возможности оказаться бессимптомным больным на момент вакцинации.Эксперт подчеркнул - прививку от коронавируса можно делать только тем, кто здоров.- Если человек болеет бессимптомно и сделает прививку, то вакцинация может привести к ухудшению состояния, - отметил Александр Жестков. – Поэтому если вы не перенесли уже официально подтвержденный коронавирус, то перед вакцинацией лучше убедиться, что в данный момент здоровы. Для этого нужно проконсультироваться с врачом, сделать ПЦР-тест на коронавирус или анализ на антитела, которые показывают активную стадию заболевания.Как пояснил медик, если человек болел чем-то по симптомам напоминающим коронавирус, однако ПЦР-тест в тот момент дал отрицательный результат, то есть вероятность, что это было другое ОРВИ. В этом случае нужно пождать четыре недели после выздоровления, и только после этого делать прививку от коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамарский иммунолог рассказал, влияет ли уровень антител на эффективность прививки от COVID-19Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области ответил на семь наивных вопросов о вакцинации от коронавируса (подробности)