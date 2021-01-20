Водителя зажало в салоне: под Самарой столкнулись фура и Лада Гранта

Автомобиль пришлось разрезать на кусочки, чтобы освободить пострадавшего водителя Фото: ПСС СО

20 января, около половины 8 утра, на Южно-обводной дороге произошло ДТП, с участием грузового автомобиля DAF и отечественной легковушки Лада Гранта. На место происшествия были направлены спасатели областной Поисково-спасательной службы.

По прибытию выяснилось, что легковой автомобиль получил значительные повреждения после столкновения с большегрузом. Чтобы извлечь пострадавшего водителя из салона покореженного автомобиля, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент.

- Спасатели срезали водительскую и пассажирскую дверь, а затем извлекли пострадавшего водителя, - рассказал в ПСС Самарской области.

Пострадавшего мужчину передели сотрудникам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации в больницу.