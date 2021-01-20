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Виноват холодильник: в Самаре чуть не сгорела квартира из-за короткого замыкания

Пожар в квартире произошел в поселке Зубчаниновка
Наталья АРТЯКОВА
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Вовремя прибывшие пожарные успели спасти хозяина квартиры и его имущество

Вовремя прибывшие пожарные успели спасти хозяина квартиры и его имущество

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 19 января, пожарным поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в Зубчаниновке, по адресу: Зубчаниновское шоссе, 124. Пожарные установили, что причиной пожара стало короткое замыкание холодильника с последующим горением.

Пожарные эвакуировали из квартиры одного человека, а после ликвидировали возгорание бытовой техники.

Напомним, что накануне в Самаре произошло возгорание трансформаторной подстанции во дворе дома №106 по улице Ново-Садовая. К счастью, обошлось без пострадавших, эвакуация жильцов близлежащих домов также не потребовалась.

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