Виноват холодильник: в Самаре чуть не сгорела квартира из-за короткого замыкания

Вовремя прибывшие пожарные успели спасти хозяина квартиры и его имущество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 19 января, пожарным поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в Зубчаниновке, по адресу: Зубчаниновское шоссе, 124. Пожарные установили, что причиной пожара стало короткое замыкание холодильника с последующим горением.

Пожарные эвакуировали из квартиры одного человека, а после ликвидировали возгорание бытовой техники.

Напомним, что накануне в Самаре произошло возгорание трансформаторной подстанции во дворе дома №106 по улице Ново-Садовая. К счастью, обошлось без пострадавших, эвакуация жильцов близлежащих домов также не потребовалась.