В тольяттинской школе выявлена вспышка кишечной инфекции

Заболели 24 ребенка, у них определены симптомы кишечной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в школе №75 произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Всего заболели 24 ребенка, у них определены симптомы кишечной инфекции. Все дети обследованы, они чувствуют себя хорошо.

В школе специалисты обследовали пищеблоки, взяли пробы готовой продукции и смывы с посуды, которые будут изучены на наличие вредных бактерий. Исследования ведут две специализированные лаборатории.

В школе провели усиленную санитарную обработку и дезинфекцию. Занятия в корпусе школы, где выявлена инфекция, приостановлены, обучение организовано в дистанционном режиме.