Прокуратура начала проверку по факту отравления детей в школе Тольятти

Прокуратура начала проверку по факту отравления детей в тольяттинской школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту отравления детей в тольяттинской школе, говорится в сообщении регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что в школе произошла вспышка кишечной инфекции. Заболели 24 ребенка. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, в школе проводятся исследования, чтобы выяснить, чем было вызвано отравление.

Проверка проходит с участием сотрудников Роспотребнадзора. Надзорные органы проверят, соблюдались ли требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и пребывания детей в школе.

Сейчас в корпусе школы, где выявили отравления, занятия не проводятся.

По факту случившегося также начали проверку в следственном управлении СК РФ региона.