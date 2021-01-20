Прокуратура начала проверку по факту отравления детей в школе Тольятти

Прокуратура начала проверку по факту отравления детей в тольяттинской школе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту отравления детей в тольяттинской школе, говорится в сообщении регионального ведомства.
Ранее сообщалось, что в школе произошла вспышка кишечной инфекции. Заболели 24 ребенка. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, в школе проводятся исследования, чтобы выяснить, чем было вызвано отравление.
Проверка проходит с участием сотрудников Роспотребнадзора. Надзорные органы проверят, соблюдались ли требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и пребывания детей в школе.
Сейчас в корпусе школы, где выявили отравления, занятия не проводятся.
По факту случившегося также начали проверку в следственном управлении СК РФ региона.