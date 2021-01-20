Уголовное дело в отношении замминистра строительства возбудили в Самарской области

Следователи выясняют подробности произошедшего
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении замминистра строительства Андрея Маслова. Об этом "КП-Самара" сообщили в следственном управлении СК РФ региона.
Дело возбуждено по ст. 292 УР РФ (служебный подлог). По имеющимся данным, руководитель департамента государственных услуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов областного минстроя внес в разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких детских садов в регионе заведомо ложные сведения о готовности к их работе. При этом отсутствовало заключение госинспекции строительного надзора.
Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все подробности произошедшего.