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Уголовное дело в отношении замминистра строительства возбудили в Самарской области

Он подозревается в служебном подлоге
Вячеслав СОРОКИН
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Следователи выясняют подробности произошедшего

Следователи выясняют подробности произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении замминистра строительства Андрея Маслова. Об этом "КП-Самара" сообщили в следственном управлении СК РФ региона.

Дело возбуждено по ст. 292 УР РФ (служебный подлог). По имеющимся данным, руководитель департамента государственных услуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов областного минстроя внес в разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких детских садов в регионе заведомо ложные сведения о готовности к их работе. При этом отсутствовало заключение госинспекции строительного надзора.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все подробности произошедшего.