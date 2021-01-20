Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Самаре 13 поликлиник готовы прививать от коронавируса

Вакцинацию делают при отсутствии противопоказаний
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
Вакцина состоит из двух компонентов, второй вводится через 21 день после первого

Вакцина состоит из двух компонентов, второй вводится через 21 день после первого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 13-ти поликлиниках созданы можно привиться от коронавируса. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В поликлиниках подготовлены кабинеты, медработники прошли необходимое обучение. На вакцинацию нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Вакцина состоит из двух компонентов, второй вводится через 21 день после первого. Перед вакцинаций проводится осмотр терапевтом, прививку сделают при отсутствии противопоказаний.

Сейчас первый компонент получили порядка 6 тыс. самарцев, вторую инъекцию - более 3-х тыс. человек.

По данным на 20 января, в Самарской области коронавирусом заразились 37 157 человек, за прошедшие сутки 285 новых случаев. Вылечились 34 256 заразившихся, умерли 754.