В Самаре 13 поликлиник готовы прививать от коронавируса

Вакцина состоит из двух компонентов, второй вводится через 21 день после первого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 13-ти поликлиниках созданы можно привиться от коронавируса. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В поликлиниках подготовлены кабинеты, медработники прошли необходимое обучение. На вакцинацию нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Вакцина состоит из двух компонентов, второй вводится через 21 день после первого. Перед вакцинаций проводится осмотр терапевтом, прививку сделают при отсутствии противопоказаний.

Сейчас первый компонент получили порядка 6 тыс. самарцев, вторую инъекцию - более 3-х тыс. человек.

По данным на 20 января, в Самарской области коронавирусом заразились 37 157 человек, за прошедшие сутки 285 новых случаев. Вылечились 34 256 заразившихся, умерли 754.