Над Самарской области взошли три солнца

Фото: Анна Маринина

Над Самарской областью взошли три солнца - удивительный гало-эффект на фото запечатлела фотограф из Кошкинского района Анна Маринина. В момент, когда был сделан снимок, на улице было -20 градусов.

Ученые объясняют, что такое искажение, которое называется паргелий, возникает вследствие преломления солнечного света в кристалликах льда в воздухе. Такое же явление может возникать около луны.

Выглядит это словно три солнца, которые восходят над землей и данный феномен не раз упоминали в литературе. Например, в Слове о Полку Игореве говорится, что перед наступлением половцев над Русью засияли четыре солнца.