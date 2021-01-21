В Самаре хотят установить памятник Головкину

В Самаре предлагают установить памятник купцу Головкину

В Самаре обсуждают перспективу установки памятника купцу Константину Головкину. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Головкин был купцом, миллионером, меценатом, основал художественный музей, автор проекта и владелец известной дачи со слонами на берегу Волги в районе спуска на ул. Советской Армии.

Хинштейн предлагает с помощью открытого голосования решить, как должен выглядеть памятник и где его ставить. Для реализации проекта депутат готов привлечь внебюджетные источники.

Памятник находится в шорт-листе рабочей группы по установке скульптурных композиций.