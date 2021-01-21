Незаконное подключение к городским коммуникациям может привезти к загрязнению воды

В Самаре в 2020-м году нашли 186 врезок в систему водоснабжения и водоотведения в частном секторе. Об этом говорится в сообщении "РКС-Самара".

В компании напоминают, что незаконное подключение к городским коммуникациям может привезти к загрязнению воды.

Коммунальщики отключили врезку на Ботаническом переулке, где владелец частного дома, накопив долг в 48 тыс. рублей, незаконно подключился к городским коммуникациям. После отключения он через несколько дней он сделал врезку в линию соседа. Очередная незаконная врезка ликвидирована. Должник останется без воды полного погашения долга.