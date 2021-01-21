В мэрии Самары прокомментировали задания учителям постить красочные фото города

Учителей, учеников и их родителей не будут заставлять выкладывать в соцсети фото Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Самары прокомментировали сообщения о том, что учителей, учеников старших классов и родителей заставляют размещать на личных страницах в соцсетях фотографии определенных мест города для создания положительного образа Самары.

В соцсетях появились сообщения, что в городские школы поступил документ, подписанный исполняющим обязанности руководителя департамента образования городской администрации Антоном Палушкиным. В документе было сказано, что необходимо организовать ежедневный постинг ярких, красочных фотографий Самары, прилагался список территорий, которые нужно было фотографировать. В документе отмечалось, что вопрос находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной и губернатора Дмитрия Азаров.

По словам первого заместителя главы Самары Максима Харитонова, это задание – самодеятельность Палушкина. «Руководством города такие задачи не ставились. Заставлять кого бы то ни было размещать информацию, фотографии в социальных сетях на заданную тему - недопустимо. И за это, конечно, и.о. руководителя департамента образование понесет наказание», - сказал Харитонов.