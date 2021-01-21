По факту отравления школьников в Тольятти возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют, почему в тольяттинской школе отравились дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело возбуждено в Тольятти по факту отравления детей в школе №75. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как стало известно ранее, в школе произошла вспышка кишечной инфекции. Изначально сообщалось о 24-х отравившихся школьниках, сейчас стало известно, что заболели также 8 работников пищеблока.

Сейчас деятельность в корпусе школы, где отравились дети и работники, приостановлена. Все пострадавшие находятся на лечении, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют причины произошедшего, виновным грозит до двух лет лишения свободы.

По факту случившегося проверку также проводят в региональной прокуратуре.