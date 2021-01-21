В Самаре дорогой внедорожник сбил пенсионерку

В Самаре внедорожник сбил пенсионерку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в среду, 20 января, женщина на внедорожнике Nissan Patrol сбила 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
ДТП произошло на проспекте Карла Маркса. Женщина на внедорожнике оказалась невнимательна и сбила пенсионерку. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, при этом в зоне видимости был пешеходный переход.
С переломом таза пожилую женщину доставили в больницу. Полицейские выясняют причины произошедшего.
Ранее в Самарской области произошло смертельное ДТП, в котором легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ».