СамГУПС разработал новый ГОСТ для Евразийского экономического союза

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Ученые СамГУПС разработали межгосударственный стандарт ГОСТ «Элементы оптические для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия». После утверждения в Росстандарте (предположительно, в феврале этого года) новый ГОСТ 34707-2021 для хозяйства автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта вступит в действие на железнодорожной инфраструктуре Евразийского союза.

Разработка нового ГОСТа велась с 2018 года по запросу некоммерческого партнерства «Объединения производителей железнодорожной техники (НП «ОПЖТ»). Разработкой стандарта занимались ученые кафедры «Автоматика, телемеханика и связь» (АТС) СамГУПС Евгений Тарасов, Анна Тарасова и Лариса Смирнова.

По словам заведующего кафедрой АТС Евгения Тарасова, новый стандарт позволит унифицировать региональные правила и технические условия в части оптических элементов для световых сигнальных приборов. В составе нового ГОСТа девять документов и проект самого стандарта.

Для создания нового ГОСТа сотрудники вуза проводили согласование с каждым производителем светофорной техники, получили порядка 400 отзывов и рекомендаций. Все замечания были учтены и интегрированы в общий документ. В ноябре прошлого года пакет документов прошел согласование и утверждение в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Окончательная редакция проекта успешно прошла экспертизу в технических комитетах совета ТК045/МТК 524 «Железнодорожный транспорт», получила положительные отзывы как внутри Российской Федерации, так и в странах СНГ.

- Цель нового стандарта – повышение безопасности движения поездов на пространстве Евразийского союза за счет унификации инфраструктуры хозяйства автоматики и телемеханики, в том числе на участках высокоскоростного движения, - пояснил Евгений Тарасов.

Ранее у каждой страны-участницы ЕАЭС были собственные правила изготовления и технические условия эксплуатации светофорного оборудования на железнодорожной инфраструктуре. Из-за этого возникали проблемы при организации движения, связанные с нарушением продвижения поездопотоков из-за плановых ремонтных работ. Кроме того, различия влияли на безопасность инфраструктуры при организации перевозок.

Как пояснил проректор по научной работе и инновациям СамГУПС Максим Гаранин, вуз продолжит практику разработки межгосударственной нормативной документации для стран-участниц ЕАЭС.

- Разработка межгосударственного стандарта - это не только ответственность, но и высший пилотаж научной работы. Ведь от разработчиков требуется не только профессионализм в конкретной области, но и способность провести глубокий анализ, учесть и спрогнозировать тренды развития объекта, подлежащего регламентации, оценить последствия действия разрабатываемого норматива на экономику отрасли и технологический процесс, а также учесть мнение огромного количества специалистов. И это ответственная и интересная работа по плечу специалистам нашего университета, - отметил Максим Гаранин.