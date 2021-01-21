В Тольятти в пожарном блоке жилого дома нашли труп убитого мужчины

Подозреваемый уже задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера утром, 20 января, в Тольятти произошла трагедия. Там убили 41-летнего Василия Г., ранее неоднократно судимого.

— Тело мужчины было обнаружено примерно в 11:20 в пожарном блоке на 4 этаже между 2 и 3 подъездами дома на бульваре Гая. Эксперты зафиксировали на трупе две колотые раны в области груди и живота, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый у правоохранителей уже есть. За преступление задержан 28-летний Никита Т.. Он тоже ранее неоднократно нарушал закон.

С места происшествия изъяты пустые бутылки от спиртных напитков. Не исключено, что участники трагедии поссорились во время застолья. Сейчас точные причины устанавливают стражи порядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.