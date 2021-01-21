Самарцам рассказали, как пережить резкий перепад температур в выходные

Из-за перепада температур самарцы могут почувствовать себя не слишком хорошо

В эти выходные в Самаре после морозов в -21 градус резко потеплеет и температура поднимется до +1 градуса. Для метеочувствительных людей это часто становится проблемой. Как пережить изменения температуры без ущерба для здоровья, узнали у главного внештатного терапевта Самарской области Олега Фатенкова.

- При таких перепадах температур может быть и ухудшение самочувствия, повышение давления и сердечного ритма, снижение жизненного тонуса. Если это не молодой человек, а пожилой с соматическими заболеваниями, то прежде всего нужно обратить внимание на артериальное давление, пульс, температуру тела и обязательно принимать те лекарственные препараты, которые в плановом порядке ему показаны, - отметил он.

Если ухудшение самочувствия при резкой перемене погоды все-таки наступило, у больного или у здорового человека, то однозначно нужно обратиться к врачу.

- Люди все это ощущают и они могут к этому подготовиться. Если это человек здоровый молодой, у которого ухудшается самочувствие, то он должен вернуть себя к здоровому образу жизни: хорошенько выспаться, есть 4 раза в день, пить достаточно воды, по возможности прогуляться на свежем воздухе. Сейчас пора авитаминоза наступает, особенно витамина C. Его можно принимать для профилактики, либо в виде медикаментозных препаратов, либо в виде растительной пищи, - отметил врач.

Витамина C много содержится в зеленых яблоках, шиповнике. Даже если начать эти действия за 3 дня до перепада погоды, они помогут повысить адаптацию организма и легче перенести все эти катаклизмы.