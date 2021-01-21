В Постниковом овраге в Самаре трамвай сошел с рельсов

Информации о пострадавших на данный момент нет Фото: предоставлено очевидцем "КП-Самара" Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вечером, 21 января, в Октябрьском районе Самары, в районе Постникова оврага с рельсов сошел трехсекционный трамвай 22 маршрута. Как сообщили в ТТУ, вагон принадлежит Городскому трамвайному депо.

- Из-за аварии движение трамваев сбилось. На кольце образовался затор, все разворачиваются, - рассказали «Комсомолке» очевидцы.

В диспетчерском пункте на кольце Постникова оврага ситуацию комментировать не стали.

- Понабрали этих вагонов, а они к нашим дорогам, да и по годам, вообще не приспособлены. А сколько миллионов отдали, - прокомментировала безобразие кондуктор соседнего трамвая.

Напомним, что трехсекционные трамваи появились в Самаре несколько лет назад. Однако уже попадали в подобные несчастные случаи. Так, например, во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, у одного из трехсекционных трамваев, который курсировал до «Самара Арена», с рельсов сошла средняя тележка скоростного шаттла.