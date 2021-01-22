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В Самарском зоопарке готовы помочь лебедям из Сызрани, но только при одном условии

Сейчас птицам ничего не угрожает, помощь нужна будет, если полынья покроется льдом
Наталья АРТЯКОВА
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На незамерзшем пруду в Сызрани живет семья из 10 лебедей Фото: Самарский зоопарк

На незамерзшем пруду в Сызрани живет семья из 10 лебедей Фото: Самарский зоопарк

В Самарский зоопарк обратились за помощью сотрудники отдела экологии и природопользования Сызрани. Специалисты рассказали, что на одном из водоемов рядом с городом поселилась целая стая лебедей. Всего насчитали 10 особей. Местные жители начали переживать за птиц, которые находятся в ледяной воде на морозе.

Сотрудники Самарского зоопарка успокоили неравнодушных сызранцев и объяснили, что птицам в данный момент ничего не угрожает.

- Крупная полынья не замерзла даже в самые сильные морозы и пока птицам хватает места и вероятно корма, поэтому сейчас нет необходимости отлавливать и травмировать птиц, - сказали представители зоопарка.

Однако, если полынья все же начнет замерзать, то сотрудники Самарского зоопарка сразу же заберут лебедей и разместят их на территории зоопарка или питомника в поселке Формальный. Там птицы пройдут ветеринарный осмотр и перезимуют до весны.

Живой уголок