Самара с утра стоит в 8-бальных пробках из-за снега и ДТП

На 9 утра, 22 января, Яндекс. Карты зафиксировали 8-бальные пробки в Самаре

22 января 2020 года, в пятницу утром Самару вновь сковали пробки. По данным Яндекс.Карты, на 9 часов утра, дорожная ситуация в городе оценивается в 8 баллов.

Самая сложная дорожная ситуация наблюдается в центре города в Октябрьском районе, а также в Советском районе на улицах Победы и Гагарина.

Судя по отметкам на карте местных жителей, на этих участках движение затруднено из-за многочисленных ДТП. Отметим, что этой ночью и утром в Самаре вновь выпал снег. Именно этот фактор мог стать причиной аварий на дорогах, а вследствие образовались автомобильные заторы.