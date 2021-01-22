В Самаре ликвидирован пожар на складе в Кировском районе

Пожар на складе произошел в Кировском районе в Самаре

В Самаре ликвидирован пожар на складе на улице товарной, который произошел в пятницу, 22 января. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 14:00. Горели деревянные поддоны и коробки с лекарственными препаратами, которые находились на складе. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова.

"В 18:55 объявлена полная ликвидация", - сообщили в МЧС.

На месте работали 103 человека личного состава и 30 единиц техники. Эвакуировали 30 человек, погибших и пострадавших в результате случившегося не было.