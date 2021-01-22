Дмитрий Азаров о работе Шестого кассационного суда: «Судебная система справилась с вызовами года»

В суде имеется все необходимое для работы в период пандемии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года, обеспечив доступность в девяти регионах, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Суд начал работу в Самаре в 2019-м году. В суде осуществляют пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением порядка 22 млн человек. Здание суда - это 24 этажа с подземным паркингом и площадью свыше 36 тыс. кв. метров. Здесь создана удобная для работы цифровая среда - 38 просторных залов для судебных заседаний с разделенными потоками участников процесса оснащены всем необходимым оборудованием. Установлены системы аудио- и видеоконференцсвязи, так как порядка 80% дел рассматриваются дистанционно, что приобрело особую актуальность в период пандемии.

«Сегодня мы подводим итоги напряженного года, который внес свои коррективы в жизнь страны, каждого человека, каждой системы управления – исполнительной, законодательной и судебной. Я точно знаю, что судебная система, которая работает на территории Самарской области, справилась с этими вызовами. И в это непростое время в условиях ограничений доступность правосудия для жителей девяти регионов была обеспечена», - сказал губернатор.

Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов отметил, что в новом здании созданы все необходимые условия как для работников, так и для всех, участвующих в судебных заседаниях, и посетителей. «Мы продолжаем работу по совершенствованию всех систем, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам суда. Мы благодарны за огромный вклад в реализацию задачи по строительству здания суда», – сказал Ефанов.