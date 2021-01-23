Эксперт рассказал, почему в Самаре не могут достроить "Алабинскую"

"Алабинскую" никак не могут достроить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральный директор ВТС-Метро Сергей Натальчук рассказал журналисту КП-Самара, почему никак не достроят станцию метро "Алабинская". Он отметил, что с 2015 года она работает не в полную силу, в однопутном режиме. На ее строительство к 2019 году потратили уже 9 миллиардов рублей, нужно еще около 600 миллионов.

- Если бы все эти средства выделялись вовремя, то все работы были бы уже завершены. Но денег нет, - подчеркнул он.

Также он заметил, что постоянно возникает потребность корректировать проект, ведь со временем нормативы меняются. Есть проблемы и со вторым тоннелем: он не используется все эти годы, там нет вентиляции, шпалы начинают загнивать, металл коррозировать. Законсервировать тоннель тоже нельзя- это аварийный выход на случай поломки поезда.

- Поэтому когда дойдет до достройки станции, часть шпал придется менять, а это около 30 тысяч рублей за штуку. В целом второй тоннель и камера съезда «Алабинской» готовы, и если в этом году выделить средства, то все работы можно завершить уже в 2022 году, - отметил Сергей Натальчук в разговоре с журналистом КП-Самара.