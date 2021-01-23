В Самаре планируют отреставрировать особняк, в котором жила дочь Сталина

Особняк Неронова в Самаре планируют отреставрировать. Фото - Яндекс.Карты

В Самаре планируют отреставрировать особняк Неронова, в котором годы Великой Отечественной войны жила дочь Сталина.

По данным Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений Минобороны России, предоставленным «КП-Самара», сейчас разрабатывается проект технического задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

В оперативном управлении Приволжско-Уральского ТУИО находится часть здания, располагающегося на пересечении улиц Пионерской и Алексея Толстого, включая нежилые помещения общей площадью 1168,2 кв. метров.

Особняк титулярного советника Неронова был построен в 1840 году. Много лет там располагалась типография. После революции здание особняка передали 34-й стрелковой дивизии, здесь работала редакция газеты Приволжского Военного Округа «За Родину». В начале Великой Отечественной войны в особняке некоторое время жила дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева со своей семьей.

Здание не используется уже более 10 лет и требует ремонта.