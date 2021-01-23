Особняк Сурошникова хотят отремонтировать

В Самаре планируют отреставрировать особняк Сурошникова, который располагается на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской.

Здание находится на оперативном управлении Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений Минобороны России. По данным, предоставленным «КП-Самара», дом с 2013 года передан в безвозмездное пользование федеральному казенному учреждению «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Самарской области».

С 2016 года ремонтно-реставрационные работы на объекте выполнял подрядчик ООО «ГРАНД», договор с которым был расторгнут в январе 2020 года. В июне прошлого года заключен новый договор с ООО «Престиж».

В здании должны отремонтировать фасад, кровлю, усилить перекрытия, заменить окна и двери, гидроизоляцию стен подвала. Сейчас прорабатывается вопрос о заключении контракта на выполнение работ во внутренних помещениях.

Здание на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской построено в 1909 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. Строительство дома осуществлялось под руководством самарского архитектора Александра Щербачева, который внес в проект Шехтеля некоторые изменения. Здание строилось для богатого самарского хлеботорговца Василия Сурошникова.