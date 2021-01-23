Два человека пострадали в ночном ДТП в Самаре

В ночном ДТП водитель одного из автомобилей проехал на красный свет

В Самаре два человека пострадали в ночном ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

В ночь на субботу, 23 января, на перекрестке улиц Победы и 22-го Партсъезда в 2:38 24-летний водитель на "Ладе" проехал на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии травмы получили два человека, которые находились в отечественном автомобиле.

Медицинская помощь понадобилась 47-летнему мужчине и 47-летней женщине. Им назначено лечение.

По факту случившейся аварии в полиции проводят проверку. По имеющимся данным, оба водителя находились в трезвом состоянии.