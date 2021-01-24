В ДТП под Самарой погиб человек, еще пятеро пострадали

В ДТП пострадали шесть человек. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ДТП под Самарой один человек погиб, еще пятеро пострадали. Авария произошла 23 января днем. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Трагедия случилась на трассе «Самара-Большая Черниговка» в Волжском районе. 30-летний водитель «Лада Гранты» ехал со стороны села Подъем-Михайловка в направлении Большой Глушицы. В это время шел сильный снег. Несмотря на это, водитель решился на обгон, но при завершении маневра не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он на полной скорости столкнулся с «Инфинити» под управлением 52-летнего водителя.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Один из пассажиров отечественной легковушки, 54-летний мужчина, скончался до приезда скорой помощи. Водитель «Лада Гранты» и еще двое его пассажиров были госпитализированы, одна из пассажирок отделалась амбулаторным лечением. Оказался в больнице и водитель иномарки.

- По факту ДТП полицейские проведут проверку, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.