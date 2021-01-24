Стало известно, кто пострадал в страшном ДТП со скорой на Авроре в Самаре

Трое мужчин и девушка были госпитализированы

Стало известно, кто пострадал в страшном ДТП со скорой на ул.Авроры в Самаре 24 января. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

- В результате ДТП погибших нет, пострадали четыре человека, - прокомментировали спасатели. – Двое мужчин в возрасте 51 и 70 лет были госпитализированы в Клиники СамГМУ. Еще двое пострадавших – 23-летний парень и 24-летняя девушка были направлены для обследования в больницу имени Пирогова.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» собственные источники, во время аварии в скорой помощи находился пациент с инфарктом. Кроме того, среди пострадавших оказался фельдшер скорой помощи и пассажиры автомобилей.

Напомним, авария произошла вечером 24 января на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза. По предварительной информации водитель «Шевроле» не пропустил скорую помощь, которая ехала на красный свет со включенными спецсигналами. После столкновения скорая помощь врезалась в «Тойоту» и перевернулась.

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