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В Самаре увеличат стоимость проезда на речном транспорте

Приказ опубликован на сайте правительства Самарской области
Наталья АРТЯКОВА
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Стоимость проезда незначительно выросла по всем пригородным маршрутам

Стоимость проезда незначительно выросла по всем пригородным маршрутам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент ценового и тарифного урегулирования издали приказ об установлении новых максимальных уровней тарифов на речные перевозки в Самарской области на 2021-2022 годы. Приказ опубликован на сайте областного правительства.

Таким образом, по новым тарифам в навигацию 2021 года, стоимость взрослого билета из Самары в Рождествено составит 83 рубля, а уже в 2022 году цена увеличится до 86 рублей. Детские билеты подорожают всего 1 рубль. В 2021 году цена на детский билет составит 42 рубля, а через год поднимется до 43 рублей.

Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом по пригородным маршрутам вырастут по всем направлениям. Увеличение стоимости билета будет варьироваться от 1 до 10 рублей. Полный список направлений и цен на билеты можно посмотреть на официальном сайте правительства региона.