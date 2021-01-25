Эксперт рассказал, почему важна программа долечивания от COVID-19

В Самаре болных коронавирусом долечивают в санаториях

В Самарской области уже с октября 2020 года начала работу программа по реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции - в этом направлении в России мы стали одним из передовиков. За это время ей воспользовались уже более 400 человек. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян рассказал, почему это так важно с медицинской и социальной точки зрения.

- В России в последние лет пять очень много говорили об изменении первичного и вторичного звена здравоохранения в контексте того, что специализированные медицинские услуги разнесены по разным местам, учреждениям. Сейчас профилактические занятия, физиотерапия, посещения психолога, консультации врачей для ковидных больных организуется в одном месте, если мы говорим про конкретный регион, - отметил он. И подчеркнул, что в дальнейшем эта модель может всегда использоваться после выписки больных из стационаров.

Напомним, что сегодня в регионе реабилитацию после инфекции проходят в санаториях «Можайский», «Волга», санатории имени Чкалова и медицинском реабилитационном центре «Сергиевские минеральные воды». Выделено около 500 коек. Благодаря такой организации работы пациенты после того, как пошли на поправку, не занимают койку в госпитале, при этом получают помощь врачей.

- Если такая система долечивания будет работать и после ковида, это станет хорошим пересмотром качества медицины, - считает эксперт.