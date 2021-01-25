На пожаре в девятиэтажке в Кировском районе Самары пострадал пенсионер

Пожарные привлекались по повышенному рангу сложности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в воскресенье, 24 января, в одной из квартир на проспекте карла Маркса, 487 начался пожар. На место происшествия пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу сложности «1-Бис». По данным ГУ МЧС по Самарской области, из дома было эвакуировано 52 человека, один житель получил травмы.

- В 21:05 поступило сообщение о пожаре. По прибытию было обнаружено, что в квартире происходит горение домашних вещей на площади 8 квадратных метров. В 21:32 пожар в квартире был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС.

На пожаре пострадал мужчина 1949 года рождения, его госпитализировали в больницу. Для ликвидации от МЧС привлекались 35 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.