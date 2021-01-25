Самарские общественники хотят запретить продавать детям зажигалки и газовые баллончики

В Самаре хотят запретить несовершеннолетним продажу газовых баллончиков и зажигалок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ассоциация Центра общественного взаимодействия направила в самарскую губернскую думу предложение об ограничении продажи зажигалок и газовых баллончиков. Такая мера направлена на профилактику подростковой токсикомании - сниффинга.

Как говорится в обращении, с 2016 по 2018 годы сниффинг унес жизни 361 ребенка. Одна из трагедий произошла в Новосибирске. В кафе пришли два 12-летних подростка, которые в туалете вдыхали газ из баллончика для заправки зажигалок. Один из них погиб на месте.

Как отмечается в обращении, в ряде регионов установили административную ответственность за продажу несовершеннолетним опасных товаров бытового назначения.

Общественники считают, что после введения запрета сократится число пожаров, поскольку их причиной в ряде случаев являются игры с зажигалками и другими предметами, содержащими сжиженный углеводородный газ, дети и подростки станут меньше курить, а также вандалы не смогут покупать баллончики с краской и портить фасады домов.