В Куйбышевском районе Самары кран Ивановец стрелой въехал в скорую помощь

Машина "скорой помощи" получила серьезные повреждения Фото: vk.com/areasmr1

Утром, 26 января, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием автокрана «Ивановец» и машиной «Скорой помощи». Как рассказали «КП-Самара» очевидцы аварии, «Скорая» ехала по Пугачевскому тракту с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

- Прямо напротив остановки «Кряж», возле тюрьмы, автокран задел «Скорую» стрелой. На Газели слева внушительная вмятина, - сообщили корреспонденту КП-Самара свидетели аварии.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.