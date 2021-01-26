В самарской школе установили на входе систему распознавания лиц

"Чужие" не смогут зайти в здание школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школе №41 «Гармония» в Самаре установили систему распознавания лиц. 8 камер, по 4 на вход и выход, были установлены на турникетах. Теперь, чтобы зайти в здание школы, система должна идентифицировать человека, тогда турникет откроется автоматически. Таким образом, решается вопрос безопасности – «чужие» в школу не зайдут.

Также система будет дистанционно контролировать посещаемость учеников, а также рабочее время сотрудников образовательного учреждения. Система будет проводить рассылку на электронную почту родителей данных о времени прибытия и выхода ученика из здания школы. Также решается вопрос о б организации смс-оповещений, в том числе через онлайн-мессенджеры.

Установленная в школе система распознавания лиц интегрирована с правоохранительным сегментом аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Если в школу зайдет человек из ведомственных баз данных, то правоохранители получат оповещение об этом.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, в школе №41 также установлена дистанционная система телевизионного контроля, которая способна определить повышенную температуру тела у посетителей учебного заведения. Система даст звуковой сигнал, и охрана не допустит в здание человека с высокой температурой.