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Коронавирус Covid-19

Сразу 10 смертей: статистика по коронавирусу в Самарской области на 26 января

Обновленные данные по коронавирусу в Самарской области на 26 января 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
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За сутки коронавирус убил сразу 10 человек

За сутки коронавирус убил сразу 10 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировали 279 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в Самарской области достигло отметки в 38 861.

Из общего числа зараженных коронавирусом 35 874 человека успешно справились с опасным вирусом и завершили свое лечение, в том числе 261 за прошедший день.

Вчера в регионе не зарегистрировали ни единого случая смерти среди больных коронавирусом, а по данным статистики на 26 января в Самарской области за сутки скончались сразу 10 пациентов. Всего в регионе скончалось 792 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.