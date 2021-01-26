Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти разобраться с качеством горячей воды

Жители Тольятти недовольны качеством ГВС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Тольятти все чаще начали жаловаться на качество подаваемой в дома горячей воды. На оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Дмитрий Азаров потребовал как можно скорее найти и устранить причину недовольства местных жителей автограда.

- Разберитесь досконально. Должен быть проведён перерасчёт за некачественную услугу для населения. Количество жалоб запредельное, - поручил губернатор главе Тольятти.

В свою очередь глава города Сергей Анташев доложил на совещании, что в настоящее время, совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ЖКХ, ведется расследование по имеющимся жалобам со стороны жителей.

Губернатор Дмитрий Азаров попросил областное министерство ЖКХ оказать содействие и подключиться к решению данной проблемы в Тольятти.