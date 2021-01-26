На Московском шоссе в Самаре уберут колеи уже в этом году

По словам водителей, на Московском шоссе образовались глубокие колеи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог рассказали, что уже в этом году начнется ремонт Московского шоссе в Самаре. Местные жители часто жалуются на колейность, поэтому первым делом отремонтируют наиболее опасные участки автомобильной дороги.

- Ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова запланирован в текущем году, - сообщили представители Минтранса.

Напомним, что в последний раз Московское шоссе ремонтировали перед чемпионатом мира по футболу-2018.