В Самарской области за сутки умерли сразу 10 пациентов с коронавирусом

Стало известно, как и где болеют коронавирусом в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области опубликовал обновленную статистику по коронавирусу в Самарской области на 26 января 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились 279 человек.

Наибольшее количество заболевших нашли в Тольятти – 68 человек, в Самаре за сутки коронавирусом заболели 32 человека. В Новокуйбышевске 21 человек заразился опасным вирусом, а в Волжском районе 20 местных жителей узнали о болезни.

Из общего числа суточного прироста зараженных у 240 пациентов коронавирус выявили при обследовании с диагнозом ОРВИ и пневмония, а 39 человек не имели никаких клинических проявлений.

За минувшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались сразу 10 человек, хотя вчера этот показатель был нулевым. Среди умерших пациентов две женщины 72 и 75 лет, которые при жизни страдали заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, почек, четыре женщины в возрасте от 52 до 77 лет, а также 71-летний мужчина, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Женщина 44 лет, у которой были сопутствующие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также женщины 68 и 73 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы. Всего в регионе за пандемию скончались 792 пациента с положительным диагнозом коронавирус.