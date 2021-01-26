Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Родители в Самарской области просят губернатора защитить детей от "мирных прогулок"

Родители написали губернатору, что чувствовали себя незащищенными 23 января 2021 года, отдыхая в общественных местах
Сергей ЧЕРНЫХ
КомментироватьОставить комментарий
Самарские родители просят губернатора защитить общественные пространства от так называемых "мирных прогулок"

Самарские родители просят губернатора защитить общественные пространства от так называемых "мирных прогулок"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители областного Родительского комитета, возмущенные событиями 23 января, написали открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, в котором просят главу региона защитить детей от так называемых "мирных прогулок".

Открытое письмо у себя в аккаунте в соцсетях разместила представитель родкома Елена Климова.

В письме родители отмечают, что оказались возмущены событиями 23 января и призывают оградить подростков от участия в подобных акциях.

"На наших глазах происходило "накручивание" детей через провокационное видео, вбросы в социальных сетях, нередко – откровенное запугивание и предупреждение в личных сообщениях. И это только то, что мы увидели. А сколько еще осталось закрытым от родительских глаз – подумать страшно!" - пишут родители, отмечая, что задача любого взрослого – защитить своего ребенка, проявить заботу, воспитать достойного гражданина своей страны.

В письме также отмечается, что опасности подверглись и те родители, которые вместе со своими детьми провести свой выходной на катке, в сквере, на детских площадках и в других местах для активного отдыха населения, по которым непонятные нам организаторы проложили маршруты шествия.

Авторы письма просят губернатора оградить от подобных шествий, так называемых "мирных прогулок" территории вокруг школ, ССУЗов и ВУЗов, а также места, предназначенные для массового отдыха и прогулок с детьми.