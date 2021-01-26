Родители в Самарской области просят губернатора защитить детей от "мирных прогулок"

Самарские родители просят губернатора защитить общественные пространства от так называемых "мирных прогулок" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители областного Родительского комитета, возмущенные событиями 23 января, написали открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, в котором просят главу региона защитить детей от так называемых "мирных прогулок".

Открытое письмо у себя в аккаунте в соцсетях разместила представитель родкома Елена Климова.

В письме родители отмечают, что оказались возмущены событиями 23 января и призывают оградить подростков от участия в подобных акциях.

"На наших глазах происходило "накручивание" детей через провокационное видео, вбросы в социальных сетях, нередко – откровенное запугивание и предупреждение в личных сообщениях. И это только то, что мы увидели. А сколько еще осталось закрытым от родительских глаз – подумать страшно!" - пишут родители, отмечая, что задача любого взрослого – защитить своего ребенка, проявить заботу, воспитать достойного гражданина своей страны.

В письме также отмечается, что опасности подверглись и те родители, которые вместе со своими детьми провести свой выходной на катке, в сквере, на детских площадках и в других местах для активного отдыха населения, по которым непонятные нам организаторы проложили маршруты шествия.

Авторы письма просят губернатора оградить от подобных шествий, так называемых "мирных прогулок" территории вокруг школ, ССУЗов и ВУЗов, а также места, предназначенные для массового отдыха и прогулок с детьми.