Главный санитарный врач региона назвала массовые шествия в пандемию рискованными

Массовые незаконные шествия могут увеличить нагрузку на здравоохранение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова считает, что массовые шествия, подобные тем, что прошли в прошедшие выходные, создают риски во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, обратился к Архиповой с просьбой уделить внимания произошедшему. "Эти действия могут привести к вспышке заболевания, увеличить нагрузку на систему здравоохранения, создавать угрозу жизни и здоровья людей. Думаю, что здесь действовать нам нужно сообща, решительно, защищая здоровье людей", - сказал глава региона.

"Будем отслеживать ситуацию по крупнейшим городам. В целом, несоблюдение дистанцирования и масочного режима создает риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции",- отметила Архипова.

После новогодних праздников в регионе фиксировалось повышение уровня заболеваемости вирусными заболеваниями. Специалисты связывают это с несоблюдением масочного режима и социального дистанцировался в праздники и выходные дни.

В Роспотребнадзоре напоминают, что массовые шествия могут значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию.