Ректора СамГУПС подозревают в нецелевом расходовании 1,8 млн рублей

Деньги ректор использовал не по назначению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в отношении ректора Самарского государственного университета путей сообщения возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом говорится в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый совместно с подчиненными оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 млн рублей, однако, деньги были израсходованы на оплату проезда и проживания студентов на общественные мероприятия.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следователи выясняют подробности произошедшего, выясняется, какова роль ректора и его подчиненных.