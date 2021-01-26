В Самаре проверят, почему жители не могут записаться на вакцинацию от коронавируса

В Самаре проверят, почему жителей не записывают на вакцинацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проверят обращения граждан, которые сообщают, что не могут записаться на вакцинацию от коронавируса.

Как стало известно во время регионального заседания оперштаба, в самарской поликлинике №3 жителей на прививку не записывали и говорили, что сделать это можно только через портал Госуслуг. Но и там такой возможности не было.

Как отметил в ходе заседания министр здравоохранения региона Армен Бенян, «если человек пришел сам, его должны были записать на вакцинацию». А действия сотрудников лечебного учреждения, если они имели место, были неправомерны.

Глава региона поручил разобраться в ситуации. Ранее он поручил проверить, как используются машины, которые передавали врачам для более оперативной работы.