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Коронавирус Covid-19

В Самарской области часть отделений, перепрофилированных под лечение коронавируса, вернутся к своему профилю

В первую очередь это отделения, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания
Вячеслав СОРОКИН
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Часть отделений в Самарской области вскоре смогут снова работать по своему профилю

Часть отделений в Самарской области вскоре смогут снова работать по своему профилю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области через неделю часть отделений, которые были были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом, вернутся к своему изначальному профилю. Об этом стало известно во вторник, 26 января, во время заседания регионального оперштаба.

Как сообщают в департаменте информационной политики администрации губернатора со ссылкой на министра здравоохранения области Армена Беняна, это стало возможным благодаря снижению числа заболевших коронавирусом, которым требуется лечение в стационаре.

В первую очередь к профилю вернутся отделения, которые занимались лечением сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

За прошедшие сутки в Самарской области нашли 279 новых заразившихся.