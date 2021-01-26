В Самарской области часть отделений, перепрофилированных под лечение коронавируса, вернутся к своему профилю

Часть отделений в Самарской области вскоре смогут снова работать по своему профилю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области через неделю часть отделений, которые были были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом, вернутся к своему изначальному профилю. Об этом стало известно во вторник, 26 января, во время заседания регионального оперштаба.

Как сообщают в департаменте информационной политики администрации губернатора со ссылкой на министра здравоохранения области Армена Беняна, это стало возможным благодаря снижению числа заболевших коронавирусом, которым требуется лечение в стационаре.

В первую очередь к профилю вернутся отделения, которые занимались лечением сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

За прошедшие сутки в Самарской области нашли 279 новых заразившихся.