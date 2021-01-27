В Самаре хотят вновь установить памятник Александру II

Памятник императору Александру II в Самаре

В Самаре хотят вновь установить памятник императору Александру II. Соответствующая инициатива была рассмотрена в самарской губернской думе.

Император посетил Самару в 1871 году. Он заложил камень в стену строящегося кафедрального собора. В память о его визите основали училище и библиотеку, а построенный около Сызрани железнодорожный мост получил название Александровский.

На Александровской площади, которая сейчас называется площадь Революции, установили памятник императору, который снесли в 1918 году. Сейчас на площади стоит памятник Владимиру Ленину.

Если памятник императору решат восстановить, место для его установки выберут жители города.