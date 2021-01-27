Сервис «ПИК-Аренда» начал работу в Самаре

Сервис помогает собственнику подготовить квартиру к сдаче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Онлайн-сервис по аренде квартир «ПИК-Аренда» начал работату еще в десяти крупных городах.

Сервис помогает собственнику подготовить квартиру к сдаче, найти арендаторов и защититься от возможных рисков.

«С 2018 года мы успешно работаем на рынке аренды в Москве, а в 2020 — запустились в десяти городах. Самара — еще один важный регион для развития нового формата аренды. По нашим прогнозам, в 2021 году, интерес к аренде жилья в Самаре продолжит расти уверенными темпами. На данный момент «ПИК-Аренда» остается единственным сервисом, который замыкает на себе и автоматизирует все процессы сдачи в аренду: от дистанционного просмотра квартиры до сопровождения сделки и контроля оплаты», — рассказал основатель сервиса «ПИК-Аренда» Илья Дроздов.

На время поиска арендатора в квартирах устанавливаются камеры и кодовые замки. Это позволяет потенциальным арендаторам осмотреть квартиру в любое время - дистанционно или без встречи с собственником. Владельцы могут отказаться от камер и замков и лично встречаться с арендаторами, воспользовавшись услугами выездных менеджеров.

Для собственников квартир в Самаре услуги «ПИК-Аренды» будут бесплатными, в Москве и Петербурге комиссия составляет 30%.