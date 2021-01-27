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В Самаре около лыжной базы "Чайка" временно ограничат движение

На "Чайке" пройдет лыжный марафон "Сокольи горы"
Вячеслав СОРОКИН
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Схема ограничения движения около базы "Чайка"

Схема ограничения движения около базы "Чайка"

В Самаре в субботу, 30 января, ограничат движение около лыжной базы "Чайка", сообщили в городской администрации.

Лыжный марафон "Сокольи горы" пройдет в Самаре 30-31 января на территории универсального спортивного комплекса "Чайка". Трасса проложена по лесным просекам в окрестностях Сокольих Гор.

В связи с проведением марафона будет ограничено движение транспорта на дороге от лыжной базы до порота на кладбище "Лесное". Ограничение будет действовать в субботу с 7:00 до 16:30.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.