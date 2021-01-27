В Самарской области 11 новых смертельных случаев из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 275 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 39 136 человек. Из них вылечились 36 137, в том числе, 263 - за прошедшие сутки.

Число заболевших стабилизировалось и постепенно снижается, а вот смертельных случаев по-прежнему много. За сутки зафиксировано 11 летальных случаев. Во вторник умерло 10 человек, до этого на протяжении пяти дней фиксировали от пяти до девяти умерших, лишь в понедельник обошлось без смертей. Всего умерли 803 человека.

В Самарской области до 14 февраля продлен режим повышенной готовности, готовится постановление, в соответствии с которым беременных женщин отправят на удаленный режим работы.