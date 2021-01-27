Николай Ренц рассказал, насколько безопасна вакцина от коронавируса

В Самарской области привито 16 тыс. человек, из них порядка 4 тыс. человек получили обе дозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом, главврач тольяттинской городской больницы №5 Николай Ренц рассказал, насколько безопасна вакцина, которую сейчас используют.

По словам Ренца, вакцина имеет простую конструкцию, которая не может привести к серьезным побочным действиям и каким-то образом влиять на наследственность.

Ранее высказывались опасения относительно вакцины, жители региона боялись, что могут быть опасные побочные действия и высказывали сомнения относительно эффективности.

Как отметил Ренц, сам он привился еще в октябре, а месяц назад первые прививки получила его семья.

В регион отгружено более 22 тыс. доз вакцин от коронавируса. Привито 16 тыс. человек, из них порядка 4 тыс. человек получили обе дозы. Как отметил Ренц, «вакцинация является единственной гарантией, что эпидемия прекратится».

За сутки в Самарской области выявили 275 новых случаев заражения. В регионе продлили режим повышенной готовности.

Ранее глава региона поручил разобраться, почему люди не могут записаться на вакцинацию.