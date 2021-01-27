На «АвтоВАЗе» начинают прививать от коронавируса

На "АвтоВАЗе" начинают вакцинировать сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На «АвтоВАЗе» начинают прививать работников от коронавируса. Об этом говорится в сообщении профсоюзной организации предприятия.

Вакцинация будет бесплатной и пройдет как в рабочие часы, так и в нерабочее время. Отмечается, что день отдыха после вакцинирования предоставляться не будет. Но после прививки работник будет 30 минут находиться под наблюдением. Вакцинированному сотруднику выдадут сертификат-справку.

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