Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Самарской области установят дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД

По данным ГИБДД, камеры фотовидеофиксации помогают снизить количество ДТП
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
10 новых камер установят на трассах Самарской области

10 новых камер установят на трассах Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце прошлого года ГБУ «Самарский регион» заключили контракт с компанией «Ростелеком» о предоставлении данных с камер фотовидеофиксации о нарушениях ПДД в Самарской области на 2021-2022 годы. Как отметили в пресс-службе департамента информационных технологий и связи Самарской области, компания «Ростелеком» уже два года сотрудничает с регионом и оказывает услуги организации фотовидеофиксации на автодорогах.

- В рамках нового контракта «Ростелеком» обеспечит функционирование 488 камер фотовидеофиксации, из них 289 — в Самаре, 114 — в Тольятти, 35 — в Сызрани, 35 — в Новокуйбышевске, 9 — в Чапаевске и 6 — в Отрадном, - рассказали в департаменте информационных технологий и связи.

Специалисты «Ростелеком» заменят 119 ранее установленных камер на широкоформатные устройства для отслеживания нарушений на перекрестках, что расширит функционал и позволит фиксировать больше видов правонарушений. Также планируется установить 10 новых камер для контроля скорости на федеральных трассах Самарской области.

- Данные о нарушениях ПДД с камер передаются в ГИБДД по Самарской области, где принимается решение о наказании, предусмотренное законом, - отметили в правительстве.

По данным ГИБДД, камеры фотовидеофиксации помогают снизить количество ДТП, а в следствии уменьшается количество пострадавших на автодорогах Самарской области. Исходя из статистики, в прошлом 2020 году количество ДТП уменьшилось на 17,2%, по сравнению с 2019 годом.