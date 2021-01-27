В Самарской области установят дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД

10 новых камер установят на трассах Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце прошлого года ГБУ «Самарский регион» заключили контракт с компанией «Ростелеком» о предоставлении данных с камер фотовидеофиксации о нарушениях ПДД в Самарской области на 2021-2022 годы. Как отметили в пресс-службе департамента информационных технологий и связи Самарской области, компания «Ростелеком» уже два года сотрудничает с регионом и оказывает услуги организации фотовидеофиксации на автодорогах.

- В рамках нового контракта «Ростелеком» обеспечит функционирование 488 камер фотовидеофиксации, из них 289 — в Самаре, 114 — в Тольятти, 35 — в Сызрани, 35 — в Новокуйбышевске, 9 — в Чапаевске и 6 — в Отрадном, - рассказали в департаменте информационных технологий и связи.

Специалисты «Ростелеком» заменят 119 ранее установленных камер на широкоформатные устройства для отслеживания нарушений на перекрестках, что расширит функционал и позволит фиксировать больше видов правонарушений. Также планируется установить 10 новых камер для контроля скорости на федеральных трассах Самарской области.

- Данные о нарушениях ПДД с камер передаются в ГИБДД по Самарской области, где принимается решение о наказании, предусмотренное законом, - отметили в правительстве.

По данным ГИБДД, камеры фотовидеофиксации помогают снизить количество ДТП, а в следствии уменьшается количество пострадавших на автодорогах Самарской области. Исходя из статистики, в прошлом 2020 году количество ДТП уменьшилось на 17,2%, по сравнению с 2019 годом.